АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1872 года S WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1872 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1872 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,815,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1872
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1872 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24008 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2800 USD. Торги состоялись 24 марта 2024.

Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
694 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 29 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 декабря 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Soler y Llach - 27 апреля 2023
ПродавецSoler y Llach
Дата27 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе MDC Monaco - 4 марта 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата4 марта 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1872 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 18 января 2023
ПродавецHeritage
Дата18 января 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1872 года S WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1872 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW составляет 750 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1872 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1872 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1872 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1872 года S WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

