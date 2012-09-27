flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1860 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1860 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1860 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,573,500

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1860
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2400 USD
График аукционных продаж Соверен 1860 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1860 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 637 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 14000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1860 на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
Австралия Соверен 1860 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Австралия Соверен 1860 на аукционе Stack's - 27 июня 2024
Австралия Соверен 1860 на аукционе Stack's - 27 июня 2024
ПродавецStack's
Дата27 июня 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе Stack's - 28 февраля 2023
Австралия Соверен 1860 на аукционе Stack's - 28 февраля 2023
ПродавецStack's
Дата28 февраля 2023
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе Heritage - 18 января 2023
ПродавецHeritage
Дата18 января 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе St James’s - 17 ноября 2022
ПродавецSt James’s
Дата17 ноября 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе Bertolami - 12 июня 2022
ПродавецBertolami
Дата12 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе St James’s - 30 марта 2022
ПродавецSt James’s
Дата30 марта 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе St James’s - 14 октября 2021
Австралия Соверен 1860 на аукционе St James’s - 14 октября 2021
ПродавецSt James’s
Дата14 октября 2021
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Австралия Соверен 1860 на аукционе HARMERS - 27 сентября 2021
ПродавецHARMERS
Дата27 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе St James’s - 22 июля 2021
Австралия Соверен 1860 на аукционе St James’s - 22 июля 2021
ПродавецSt James’s
Дата22 июля 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1860 на аукционе Coin Cabinet - 28 марта 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 марта 2021
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе Heritage - 21 января 2020
Австралия Соверен 1860 на аукционе Heritage - 21 января 2020
ПродавецHeritage
Дата21 января 2020
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе Taisei - 17 ноября 2019
ПродавецTaisei
Дата17 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе Heritage - 26 сентября 2019
Австралия Соверен 1860 на аукционе Heritage - 26 сентября 2019
ПродавецHeritage
Дата26 сентября 2019
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе Heritage - 19 сентября 2019
Австралия Соверен 1860 на аукционе Heritage - 19 сентября 2019
ПродавецHeritage
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1860 на аукционе VL Nummus - 15 сентября 2019
ПродавецVL Nummus
Дата15 сентября 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1860 на аукционе Heritage - 12 сентября 2019
Австралия Соверен 1860 на аукционе Heritage - 12 сентября 2019
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2019
СохранностьVF20 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1860 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1860 года составляет 2400 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1860 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1860 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1860 года?

Для продажи соверен 1860 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1860 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы