АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1858 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1858 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1858 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,101,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1858
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1700 USD
График аукционных продаж Соверен 1858 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1858 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 633 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 8000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1858 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Австралия Соверен 1858 на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
4300 $
Цена в валюте аукциона 4300 USD
Австралия Соверен 1858 на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1858 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе Stack's - 16 мая 2024
ПродавецStack's
Дата16 мая 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе Spink - 31 января 2024
ПродавецSpink
Дата31 января 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе HARMERS - 1 ноября 2023
ПродавецHARMERS
Дата1 ноября 2023
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1858 на аукционе HARMERS - 30 марта 2023
ПродавецHARMERS
Дата30 марта 2023
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1858 на аукционе Stack's - 28 февраля 2023
ПродавецStack's
Дата28 февраля 2023
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе HARMERS - 26 сентября 2022
ПродавецHARMERS
Дата26 сентября 2022
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1858 на аукционе St James’s - 20 мая 2021
ПродавецSt James’s
Дата20 мая 2021
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе Heritage - 20 мая 2021
ПродавецHeritage
Дата20 мая 2021
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия Соверен 1858 на аукционе Heritage - 7 мая 2021
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе Heritage - 18 марта 2021
ПродавецHeritage
Дата18 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе Heritage - 17 декабря 2020
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2020
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе Heritage Eur - 20 ноября 2020
ПродавецHeritage Eur
Дата20 ноября 2020
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе Künker - 20 марта 2020
ПродавецKünker
Дата20 марта 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1858 на аукционе Heritage - 26 сентября 2019
ПродавецHeritage
Дата26 сентября 2019
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1858 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1858 года составляет 1700 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1858 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1858 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1858 года?

Для продажи соверен 1858 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

