АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1856 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1856 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1856 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC981,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1856
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3500 USD
График аукционных продаж Соверен 1856 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1856 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30998 проданному на аукционе Heritage Auctions за 44650 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1856 на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Австралия Соверен 1856 на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьVF30 NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Австралия Соверен 1856 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Heritage Eur - 17 мая 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата17 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Heritage - 10 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата10 мая 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Stack's - 17 августа 2023
ПродавецStack's
Дата17 августа 2023
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Holmasto - 27 мая 2023
ПродавецHolmasto
Дата27 мая 2023
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Sovereign Rarities - 21 сентября 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 сентября 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Sovereign Rarities - 21 сентября 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 сентября 2022
СохранностьVF30 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Chaponnière - 20 ноября 2021
ПродавецChaponnière
Дата20 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе DNW - 8 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата8 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1856 на аукционе Goldberg - 16 июня 2021
ПродавецGoldberg
Дата16 июня 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1856 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1856 года составляет 3500 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1856 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1856 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1856 года?

Для продажи соверен 1856 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

