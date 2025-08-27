flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1876 года S "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1876 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1876 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC60,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1876
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:290 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1876 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1876 года "Герб" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4284 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Австралия 1/2 соверена 1876 S "Герб" на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1876 года S "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1876 года "Герб" с буквами S составляет 290 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1876 года "Герб" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1876 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1876 года "Герб" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1876 года S "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

