1/2 соверена 1872 года S "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1872 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1872 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC356,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1872
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:430 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1872 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1872 года "Герб" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 50239 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
1120 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Auction World - 29 января 2023
ПродавецAuction World
Дата29 января 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Sedwick - 3 ноября 2022
ПродавецSedwick
Дата3 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Heritage - 27 января 2022
ПродавецHeritage
Дата27 января 2022
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 27 декабря 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе London Coins - 6 декабря 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 26 января 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 января 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Heritage - 29 декабря 2019
ПродавецHeritage
Дата29 декабря 2019
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2019
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2019
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2019
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Sedwick - 3 мая 2019
ПродавецSedwick
Дата3 мая 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия 1/2 соверена 1872 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1872 года S "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1872 года "Герб" с буквами S составляет 430 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1872 года "Герб" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1872 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1872 года "Герб" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1872 года S "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
