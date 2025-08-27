1/2 соверена 1866 года (Австралия, Виктория)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC154,000
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- Номинал1/2 соверена
- Год1866
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворСидней
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1866 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30016 проданному на аукционе Heritage Auctions за 50400 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1866 года?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1866 года составляет 2300 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1866 года?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1866 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена 1866 года?
Для продажи 1/2 соверена 1866 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.