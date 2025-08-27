flag
1/2 соверена 1866 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1866 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1866 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC154,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1866
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2300 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1866 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (40)

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1866 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30016 проданному на аукционе Heritage Auctions за 50400 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
778 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
50400 $
Цена в валюте аукциона 50400 USD
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе SINCONA - 26 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата26 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Heritage - 9 июня 2022
ПродавецHeritage
Дата9 июня 2022
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Sedwick - 6 мая 2022
ПродавецSedwick
Дата6 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Numismática Leilões - 22 апреля 2022
ПродавецNumismática Leilões
Дата22 апреля 2022
СохранностьAU
Цена
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Heritage - 27 января 2022
ПродавецHeritage
Дата27 января 2022
СохранностьVF20 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Heritage - 15 июля 2021
ПродавецHeritage
Дата15 июля 2021
СохранностьVF30 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Felzmann - 30 июня 2021
ПродавецFelzmann
Дата30 июня 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Numismática Leilões - 20 апреля 2021
ПродавецNumismática Leilões
Дата20 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Felzmann - 17 марта 2021
ПродавецFelzmann
Дата17 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 16 марта 2021
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата16 марта 2021
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Felzmann - 1 июля 2020
ПродавецFelzmann
Дата1 июля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Katz - 29 марта 2020
ПродавецKatz
Дата29 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 марта 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 марта 2020
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Heritage - 6 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата6 февраля 2020
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Katz - 14 августа 2019
ПродавецKatz
Дата14 августа 2019
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1866 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 марта 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1866 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1866 года составляет 2300 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1866 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1866 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1866 года?

Для продажи 1/2 соверена 1866 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

