flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1865 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1865 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1865 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC62,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1865
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2200 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1865 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1865 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30014 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе HARMERS - 1 ноября 2023
ПродавецHARMERS
Дата1 ноября 2023
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе HARMERS - 1 ноября 2023
ПродавецHARMERS
Дата1 ноября 2023
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 27 января 2022
ПродавецHeritage
Дата27 января 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе St James’s - 20 мая 2021
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе St James’s - 20 мая 2021
ПродавецSt James’s
Дата20 мая 2021
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 18 февраля 2021
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 18 февраля 2021
ПродавецHeritage
Дата18 февраля 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 21 января 2020
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 21 января 2020
ПродавецHeritage
Дата21 января 2020
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 9 сентября 2019
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 9 сентября 2019
ПродавецHeritage
Дата9 сентября 2019
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Stack's - 12 января 2019
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Stack's - 12 января 2019
ПродавецStack's
Дата12 января 2019
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Teutoburger - 26 мая 2018
ПродавецTeutoburger
Дата26 мая 2018
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Sedwick - 14 ноября 2016
ПродавецSedwick
Дата14 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2015
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Goldberg - 5 сентября 2012
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Goldberg - 5 сентября 2012
ПродавецGoldberg
Дата5 сентября 2012
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Goldberg - 1 февраля 2012
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Goldberg - 1 февраля 2012
ПродавецGoldberg
Дата1 февраля 2012
СохранностьVF25 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 18 апреля 2011
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 18 апреля 2011
ПродавецHeritage
Дата18 апреля 2011
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Goldberg - 2 июня 2010
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Goldberg - 2 июня 2010
ПродавецGoldberg
Дата2 июня 2010
СохранностьVF35 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 8 января 2007
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Spink - 18 октября 2006
ПродавецSpink
Дата18 октября 2006
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Stack's - 20 апреля 2005
Австралия 1/2 соверена 1865 на аукционе Stack's - 20 апреля 2005
ПродавецStack's
Дата20 апреля 2005
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1865 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1865 года составляет 2200 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1865 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1865 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1865 года?

Для продажи 1/2 соверена 1865 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1865 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы