1/2 соверена 1864 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1864 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1864 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC141,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1864
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:910 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1864 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1864 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 29023 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10000 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Stack's - 20 октября 2023
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Stack's - 20 октября 2023
ПродавецStack's
Дата20 октября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Stephen Album - 17 сентября 2023
ПродавецStephen Album
Дата17 сентября 2023
СохранностьVG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе SINCONA - 17 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата17 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Heritage Eur - 20 ноября 2020
ПродавецHeritage Eur
Дата20 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе CNG - 23 сентября 2020
ПродавецCNG
Дата23 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Numismática Leilões - 8 июня 2020
ПродавецNumismática Leilões
Дата8 июня 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Stack's - 22 октября 2019
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Stack's - 22 октября 2019
ПродавецStack's
Дата22 октября 2019
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Sedwick - 3 мая 2019
ПродавецSedwick
Дата3 мая 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Roma Numismatics - 29 ноября 2018
ПродавецRoma Numismatics
Дата29 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2018
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Baldwin's of St. James's - 3 февраля 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата3 февраля 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Stack's - 8 августа 2017
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Stack's - 8 августа 2017
ПродавецStack's
Дата8 августа 2017
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Stack's - 8 августа 2017
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Stack's - 8 августа 2017
ПродавецStack's
Дата8 августа 2017
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Goldberg - 7 июня 2017
ПродавецGoldberg
Дата7 июня 2017
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 мая 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 мая 2017
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Baldwin's of St. James's - 29 сентября 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата29 сентября 2016
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
ПродавецHeritage
Дата13 сентября 2016
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
Австралия 1/2 соверена 1864 на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
ПродавецHeritage
Дата13 сентября 2016
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1864 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1864 года составляет 910 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1864 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1864 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1864 года?

Для продажи 1/2 соверена 1864 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
