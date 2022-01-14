flag
1/2 соверена 1862 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1862 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1862 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC210,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1862
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:810 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1862 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1862 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1004 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4200 USD. Торги состоялись 14 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 336 USD
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Numisma - Portugal - 22 июня 2023
ПродавецNumisma - Portugal
Дата22 июня 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2022
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе GINZA - 5 ноября 2022
ПродавецGINZA
Дата5 ноября 2022
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе St James’s - 31 октября 2022
ПродавецSt James’s
Дата31 октября 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Tennants Auctioneers - 10 августа 2022
ПродавецTennants Auctioneers
Дата10 августа 2022
СохранностьVG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Sedwick - 6 мая 2022
ПродавецSedwick
Дата6 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Sedwick - 6 мая 2022
ПродавецSedwick
Дата6 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Spink - 28 января 2022
ПродавецSpink
Дата28 января 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Stack's - 15 января 2022
ПродавецStack's
Дата15 января 2022
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Heritage - 15 апреля 2021
ПродавецHeritage
Дата15 апреля 2021
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Heritage - 19 марта 2020
ПродавецHeritage
Дата19 марта 2020
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Roma Numismatics - 10 января 2019
ПродавецRoma Numismatics
Дата10 января 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Roma Numismatics - 10 января 2019
ПродавецRoma Numismatics
Дата10 января 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Jean ELSEN - 8 декабря 2018
ПродавецJean ELSEN
Дата8 декабря 2018
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1862 на аукционе Baldwin's of St. James's - 28 сентября 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата28 сентября 2018
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1862 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1862 года составляет 810 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1862 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1862 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1862 года?

Для продажи 1/2 соверена 1862 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

