1/2 соверена 1861 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1861 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1861 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC186,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1861
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1000 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1861 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1861 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4576 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе SINCONA - 28 мая 2025
ПродавецSINCONA
Дата28 мая 2025
СохранностьVF
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 362 CHF
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
2108 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Chaponnière - 25 мая 2024
ПродавецChaponnière
Дата25 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе SINCONA - 26 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата26 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Stephen Album - 21 мая 2023
ПродавецStephen Album
Дата21 мая 2023
СохранностьVG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Heritage - 18 января 2023
ПродавецHeritage
Дата18 января 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Felzmann - 16 ноября 2022
ПродавецFelzmann
Дата16 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе SINCONA - 27 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата27 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе WCN - 15 сентября 2022
ПродавецWCN
Дата15 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Rio de la Plata - 19 июня 2022
ПродавецRio de la Plata
Дата19 июня 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Heritage - 2 июня 2022
ПродавецHeritage
Дата2 июня 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Sedwick - 6 мая 2022
ПродавецSedwick
Дата6 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Gorny & Mosch - 12 октября 2021
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 октября 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 октября 2021
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 октября 2021
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе Künker - 28 сентября 2021
ПродавецKünker
Дата28 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1861 на аукционе HARMERS - 27 сентября 2021
ПродавецHARMERS
Дата27 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1861 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1861 года составляет 1000 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1861 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1861 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1861 года?

Для продажи 1/2 соверена 1861 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

