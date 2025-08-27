flag
1/2 соверена 1860 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1860 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1860 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC156,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1860
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4000 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1860 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1860 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30009 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе iBelgica - 12 декабря 2024
ПродавецiBelgica
Дата12 декабря 2024
СохранностьF
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе HARMERS - 26 сентября 2022
ПродавецHARMERS
Дата26 сентября 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе St James’s - 6 ноября 2021
ПродавецSt James’s
Дата6 ноября 2021
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 апреля 2020
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе Heritage - 9 января 2017
ПродавецHeritage
Дата9 января 2017
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе DNW - 23 сентября 2016
ПродавецDNW
Дата23 сентября 2016
СохранностьAU50 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе Künker - 30 сентября 2009
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2009
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе Spink - 18 октября 2006
ПродавецSpink
Дата18 октября 2006
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе Heritage - 15 сентября 2006
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2006
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1860 на аукционе Goldberg - 8 февраля 2006
ПродавецGoldberg
Дата8 февраля 2006
СохранностьAU50 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1860 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1860 года составляет 4000 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1860 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1860 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1860 года?

Для продажи 1/2 соверена 1860 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

