АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1859 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1859 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1859 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC341,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1859
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1859 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1859 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Classical Numismatic Gallery за 39000 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Sima Srl - 16 мая 2025
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Sima Srl - 16 мая 2025
ПродавецSima Srl
Дата16 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
2240 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
ПродавецStack's
Дата2 ноября 2023
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе HARMERS - 1 ноября 2023
ПродавецHARMERS
Дата1 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе HARMERS - 30 марта 2023
ПродавецHARMERS
Дата30 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Numimarket - 8 ноября 2022
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Numimarket - 8 ноября 2022
ПродавецNumimarket
Дата8 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе NOONANS - 14 июля 2022
ПродавецNOONANS
Дата14 июля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Stack's - 18 августа 2021
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Numisor - 17 октября 2020
ПродавецNumisor
Дата17 октября 2020
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Heritage - 19 сентября 2019
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Heritage - 19 сентября 2019
ПродавецHeritage
Дата19 сентября 2019
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Stack's - 27 июня 2019
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Stack's - 27 июня 2019
ПродавецStack's
Дата27 июня 2019
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Heritage - 14 июня 2018
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Heritage - 14 июня 2018
ПродавецHeritage
Дата14 июня 2018
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Warin Global Investments - 18 декабря 2017
ПродавецWarin Global Investments
Дата18 декабря 2017
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Sedwick - 6 ноября 2017
ПродавецSedwick
Дата6 ноября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Cayón - 28 апреля 2016
ПродавецCayón
Дата28 апреля 2016
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Heritage - 13 января 2016
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Heritage - 13 января 2016
ПродавецHeritage
Дата13 января 2016
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Goldberg - 2 июня 2015
Австралия 1/2 соверена 1859 на аукционе Goldberg - 2 июня 2015
ПродавецGoldberg
Дата2 июня 2015
СохранностьXF40 NGC
Цена

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1859 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1859 года составляет 1400 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1859 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1859 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1859 года?

Для продажи 1/2 соверена 1859 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

