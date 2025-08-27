flag
1/2 соверена 1858 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1858 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1858 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC483,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1858
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1000 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1858 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1858 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 11000 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Rumnicoin - 12 июня 2025
ПродавецRumnicoin
Дата12 июня 2025
СохранностьXF
Цена
1153 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF20 NGC
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Rapp - 6 декабря 2024
ПродавецRapp
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Heritage - 25 июля 2024
ПродавецHeritage
Дата25 июля 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Künker - 21 июня 2024
ПродавецKünker
Дата21 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Numismática Leilões - 20 марта 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата20 марта 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2022
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2022
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе St James’s - 5 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата5 февраля 2022
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Heritage - 27 февраля 2020
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Heritage - 27 февраля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 февраля 2020
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Roma Numismatics - 6 февраля 2020
ПродавецRoma Numismatics
Дата6 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе New York Sale - 10 января 2018
ПродавецNew York Sale
Дата10 января 2018
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Heritage - 12 сентября 2017
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2017
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Goldberg - 7 июня 2017
ПродавецGoldberg
Дата7 июня 2017
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Heritage - 4 августа 2016
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Heritage - 4 августа 2016
ПродавецHeritage
Дата4 августа 2016
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1858 на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2015
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2015
СохранностьAU50 PCGS
Цена

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1858 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1858 года составляет 1000 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1858 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1858 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1858 года?

Для продажи 1/2 соверена 1858 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

