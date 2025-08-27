flag
1/2 соверена 1856 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1856 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1856 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC478,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1856
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4000 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1856 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1856 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 20000 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Sima Srl - 16 мая 2025
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Sima Srl - 16 мая 2025
ПродавецSima Srl
Дата16 мая 2025
СохранностьVF
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьНет оценки NGC
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVG10 NGC
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьНет оценки NGC
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Rapp - 6 декабря 2024
ПродавецRapp
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Stack's - 16 мая 2024
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Stack's - 16 мая 2024
ПродавецStack's
Дата16 мая 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Stack's - 16 мая 2024
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Stack's - 16 мая 2024
ПродавецStack's
Дата16 мая 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Stack's - 16 мая 2024
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Stack's - 16 мая 2024
ПродавецStack's
Дата16 мая 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Stack's - 14 января 2024
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Stack's - 14 января 2024
ПродавецStack's
Дата14 января 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Heritage Eur - 26 мая 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата26 мая 2023
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Heritage - 26 мая 2022
ПродавецHeritage
Дата26 мая 2022
СохранностьF12 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе CHS Basel Numismatics - 22 августа 2021
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата22 августа 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Stack's - 25 февраля 2021
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Stack's - 25 февраля 2021
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2021
СохранностьDETAILS ANACS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1856 на аукционе Auction World - 17 января 2021
ПродавецAuction World
Дата17 января 2021
СохранностьVG8 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1856 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1856 года составляет 4000 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1856 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1856 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1856 года?

Для продажи 1/2 соверена 1856 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

