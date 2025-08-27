flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1855 года (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1855 года - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1855 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC21,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1855
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:25000 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1855 года - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1855 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30997 проданному на аукционе Heritage Auctions за 39950 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1855 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьXF
Цена
20377 $
Цена в валюте аукциона 15000 GBP
Австралия 1/2 соверена 1855 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
28800 $
Цена в валюте аукциона 28800 USD
Австралия 1/2 соверена 1855 на аукционе Heritage - 7 августа 2020
Австралия 1/2 соверена 1855 на аукционе Heritage - 7 августа 2020
ПродавецHeritage
Дата7 августа 2020
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1855 на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 марта 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 марта 2019
СохранностьVG8 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1855 на аукционе Baldwin's of St. James's - 14 января 2018
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата14 января 2018
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1855 на аукционе Heritage - 5 января 2015
Австралия 1/2 соверена 1855 на аукционе Heritage - 5 января 2015
ПродавецHeritage
Дата5 января 2015
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1855 на аукционе Spink - 18 октября 2006
ПродавецSpink
Дата18 октября 2006
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1855 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1855 года составляет 25000 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1855 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1855 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1855 года?

Для продажи 1/2 соверена 1855 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1855 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы