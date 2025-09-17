flag
Соверен 1931 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1931 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1931 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,173,568

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1931
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:560 USD
График аукционных продаж Соверен 1931 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (160)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1931 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 44000 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Австралия Соверен 1931 P на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
772 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
950 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 13 декабря 2024
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Heritage - 31 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата31 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Heritage - 17 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1931 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1931 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1931 года с буквами P составляет 560 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1931 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1931 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1931 года со знаком P?

Для продажи соверен 1931 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

