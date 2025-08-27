flag
Соверен 1931 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1931 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1931 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC57,779

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1931
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж Соверен 1931 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (68)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1931 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 32306 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5160 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
1209 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
1260 $
Цена в валюте аукциона 975 GBP
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Coin Cabinet - 29 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе London Coins - 5 марта 2023
ПродавецLondon Coins
Дата5 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1931 M на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1931 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1931 года с буквами M составляет 1400 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1931 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1931 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1931 года со знаком M?

Для продажи соверен 1931 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
