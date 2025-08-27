flag
Соверен 1930 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1930 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1930 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,915,352

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1930
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:690 USD
График аукционных продаж Соверен 1930 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (95)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1930 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 3200 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1930 P на аукционе MDC Monaco - 28 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата28 июня 2025
СохранностьXF
Цена
645 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1930 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Sovereign Rarities - 21 февраля 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 февраля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Nihon - 10 декабря 2023
ПродавецNihon
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Roxbury’s - 20 октября 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата20 октября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1930 P на аукционе Coin Cabinet - 18 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 октября 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1930 P на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1930 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1930 года с буквами P составляет 690 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1930 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1930 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1930 года со знаком P?

Для продажи соверен 1930 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

