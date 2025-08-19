flag
Соверен 1930 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1930 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1930 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC77,574

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1930
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1930 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1850 GBP. Торги состоялись 19 августа 2025.

Австралия Соверен 1930 M на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
2499 $
Цена в валюте аукциона 1850 GBP
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Coin Cabinet - 11 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата11 февраля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Coin Cabinet - 26 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Roxbury’s - 20 октября 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата20 октября 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Heritage - 25 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата25 мая 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1930 M на аукционе Heritage - 6 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата6 апреля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1930 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1930 года с буквами M составляет 990 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1930 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1930 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1930 года со знаком M?

Для продажи соверен 1930 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

