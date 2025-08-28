flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1924 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1924 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1924 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: St James’s Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,464,416

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1924
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:860 USD
График аукционных продаж Соверен 1924 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (61)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1924 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 25015 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 5 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
661 $
Цена в валюте аукциона 661 USD
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
611 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Spink - 27 октября 2023
ПродавецSpink
Дата27 октября 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Karamitsos - 19 марта 2023
ПродавецKaramitsos
Дата19 марта 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Heritage - 5 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата5 марта 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Heritage - 22 декабря 2022
ПродавецHeritage
Дата22 декабря 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Heritage - 24 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата24 ноября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Heritage - 17 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата17 ноября 2022
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
Австралия Соверен 1924 P на аукционе Stack's - 16 ноября 2022
ПродавецStack's
Дата16 ноября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1924 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1924 года с буквами P составляет 860 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1924 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1924 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1924 года со знаком P?

Для продажи соверен 1924 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

