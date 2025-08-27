flag
Соверен 1924 года M (Австралия, Георг V)

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC278,140

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1924
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
Средняя цена:800 USD
Цены на аукционах (103)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1924 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 21047 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 10 февраля 2025.

Австралия Соверен 1924 M на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Coin Cabinet - 7 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата7 мая 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Tauler & Fau - 12 мая 2023
ПродавецTauler & Fau
Дата12 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Heritage - 27 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата27 апреля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1924 M на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1924 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1924 года с буквами M составляет 800 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1924 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1924 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1924 года со знаком M?

Для продажи соверен 1924 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

