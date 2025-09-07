flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1924 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1924 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1924 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC394,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1924
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1800 USD
График аукционных продаж Соверен 1924 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (94)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1924 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 29317 проданному на аукционе Heritage Auctions за 25850 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1477 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Sedwick - 8 ноября 2024
ПродавецSedwick
Дата8 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Coin Cabinet - 29 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе London Coins - 5 марта 2023
ПродавецLondon Coins
Дата5 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1924 S на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Где купить?
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1924 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1924 года с буквами S составляет 1800 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1924 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1924 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1924 года со знаком S?

Для продажи соверен 1924 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
