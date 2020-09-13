flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1913 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1913 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1913 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,635,287

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1913
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:470 USD
График аукционных продаж Соверен 1913 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (65)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1913 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1800 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Hermes Auctions - 11 июля 2024
ПродавецHermes Auctions
Дата11 июля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Coin Cabinet - 23 января 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 января 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Coin Cabinet - 14 марта 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 марта 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Stack's - 28 февраля 2023
ПродавецStack's
Дата28 февраля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Great Coins & Art Auctions - 1 июля 2022
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата1 июля 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1913 P на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1913 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1913 года с буквами P составляет 470 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1913 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1913 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1913 года со знаком P?

Для продажи соверен 1913 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

