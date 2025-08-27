flag
Соверен 1913 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1913 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1913 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Artemide Kunstauktionen

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,323,180

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1913
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:560 USD
График аукционных продаж Соверен 1913 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (72)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1913 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 675 GBP. Торги состоялись 21 апреля 2022.

Австралия Соверен 1913 M на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
777 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 550 CHF
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Cieszyńskie CN - 26 мая 2024
ПродавецCieszyńskie CN
Дата26 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Roxbury’s - 20 октября 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата20 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Coin Cabinet - 14 марта 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 марта 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Attica Auctions - 26 июня 2022
ПродавецAttica Auctions
Дата26 июня 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Teutoburger - 28 февраля 2022
ПродавецTeutoburger
Дата28 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Aurora Numismatica - 11 января 2022
ПродавецAurora Numismatica
Дата11 января 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 M на аукционе Coin Cabinet - 17 октября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 октября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1913 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1913 года с буквами M составляет 560 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1913 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1913 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1913 года со знаком M?

Для продажи соверен 1913 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

