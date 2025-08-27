flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1913 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1913 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1913 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Skanfil Auksjoner AS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,249,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1913
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:580 USD
График аукционных продаж Соверен 1913 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (69)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1913 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Maison Palombo за 3250 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Heritage - 14 августа 2025
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Heritage - 14 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата14 августа 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Coin Cabinet - 11 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата11 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 9 ноября 2023
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Heritage - 6 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата6 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Coin Cabinet - 27 июня 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 июня 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Stack's - 17 мая 2023
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Stack's - 17 мая 2023
ПродавецStack's
Дата17 мая 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Heritage - 8 декабря 2022
ПродавецHeritage
Дата8 декабря 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе NOONANS - 14 июля 2022
ПродавецNOONANS
Дата14 июля 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1913 S на аукционе Attica Auctions - 26 июня 2022
ПродавецAttica Auctions
Дата26 июня 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1913 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1913 года с буквами S составляет 580 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1913 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1913 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1913 года со знаком S?

Для продажи соверен 1913 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Георга VМонеты Австралии 1913 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы