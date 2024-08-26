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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Монеты Ангальт-Дессау 1855 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1855 A
Средняя цена 100 $
Продажи
0 5
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