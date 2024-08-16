Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
1 серебряный грош 1855 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,2 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1855
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 серебряный грош 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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