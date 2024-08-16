1 серебряный грош 1855 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 серебряный грош 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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