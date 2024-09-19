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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Монеты Ангальт-Дессау 1852 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1852 A
Средняя цена 9 $
Продажи
0 4
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