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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

1 серебряный грош 1852 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1852 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 1 серебряный грош 1852 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,2 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1852
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 серебряный грош 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 7 июня 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (2)
  • WAG (1)
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1852 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1852 A на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1852 A на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1852 A на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Ангальт-Дессау 1 серебряный грош 1852 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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