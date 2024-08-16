1 серебряный грош 1852 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 серебряный грош 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 270 EUR. Торги состоялись 7 июня 2020.

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