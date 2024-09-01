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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Монеты Ангальт-Дессау 1843 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1843 A
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 63
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