Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
2 талера 1843 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 2 талера
- Год 1843
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 талера 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 714 проданному на аукционе Hess Divo за 4800 CHF. Торги состоялись 22 мая 2015.
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Сохранность (слабы)
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Сохранность XF
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Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
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Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Дата 13 марта 2019
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Дата 16 мая 2018
Сохранность UNC
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Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Möller
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Сохранность XF
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Где продать?
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