2 талера 1843 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 талера 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 714 проданному на аукционе Hess Divo за 4800 CHF. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность UNC (7) AU (16) XF (30) VF (10) Сохранность (слабы) AU55 (2) Сервис NGC (2)

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