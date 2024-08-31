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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

2 талера 1843 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 2 талера 1843 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 2 талера 1843 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 2 талера
  • Год 1843
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 талера 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 714 проданному на аукционе Hess Divo за 4800 CHF. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 990 USD
Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе SINCONA - May 16, 2018
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Heritage - April 23, 2018
Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1843 A на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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