Талер 1858 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты Талер 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62399 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1620 USD. Торги состоялись 7 апреля 2021.

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