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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Талер 1858 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - Талер 1858 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - Талер 1858 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал Талер
  • Год 1858
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты Талер 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62399 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1620 USD. Торги состоялись 7 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 560 PLN
Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 PCGS
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Kroha - June 5, 2021
Продавец Kroha
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Дессау Талер 1858 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи Талер 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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