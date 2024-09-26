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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Серебряные монеты Талер Леопольда Фридриха - Ангальт-Дессау

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Талер 1858-1869

Год Знак Описание Продажи Продажи
1858 A 1 1041866 A 1 971869 A 1 186
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