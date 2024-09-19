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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

1/6 талера 1865 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 1/6 талера 1865 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 1/6 талера 1865 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1865
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1/6 талера 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Russiancoin - December 10, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 1/6 талера 1865 A на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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