Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
1/6 талера 1865 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 1/6 талера
- Год 1865
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1/6 талера 1865 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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