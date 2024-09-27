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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Серебряные монеты 1/6 талера Леопольда Фридриха - Ангальт-Дессау

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1/6 талера 1865

Год Знак Описание Продажи Продажи
1865 A 0 56
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