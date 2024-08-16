1 пфенниг 1862 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 14 EUR. Торги состоялись 2 августа 2015.

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