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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

1 пфенниг 1862 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1862 года A - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1862 года A - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,37 - 1,7 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1862
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 14 EUR. Торги состоялись 2 августа 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (2)
  • Russiancoin (9)
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1862 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1862 A на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1862 A на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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