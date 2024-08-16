Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
1 пфенниг 1862 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,37 - 1,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1862
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1862 года со знаком A. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 786 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 14 EUR. Торги состоялись 2 августа 2015.
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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