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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Монеты Ангальт-Бернбурга 1862 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1862 A
Средняя цена 250 $
Продажи
2 340
Аверс
Реверс
1/6 талера 1862 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 80
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