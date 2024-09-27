Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1/6 талера 1862 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Аверс монеты - 1/6 талера 1862 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл Реверс монеты - 1/6 талера 1862 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Александр Карл
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1862
  • Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/6 талера 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (2)
  • BAC (13)
  • Eeckhout (1)
  • Frühwald (1)
  • Grün (3)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (17)
  • Katz (5)
  • Künker (10)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Solidus Numismatik (4)
  • Stare Monety (1)
  • Stephen Album (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (6)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 5850 RUB
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Solidus Numismatik - February 20, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1862 A на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ангальт-Бернбурга Каталог монет Александра Карла Монеты Ангальт-Бернбурга 1862 года Все Ангальт-Бернбургские монеты Ангальт-Бернбургские серебряные монеты Ангальт-Бернбургские монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск