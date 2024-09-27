1/6 талера 1862 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/6 талера 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

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