Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1/6 талера 1862 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Александр Карл
- Номинал 1/6 талера
- Год 1862
- Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/6 талера 1862 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5196 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 5850 RUB
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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