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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Монеты Ангальт-Бернбурга 1861 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1861 A
Средняя цена 240 $
Продажи
1 205
Аверс
Реверс
1/6 талера 1861 A
Средняя цена 45 $
Продажи
1 80
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