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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

1/6 талера 1861 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Аверс монеты - 1/6 талера 1861 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл Реверс монеты - 1/6 талера 1861 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Александр Карл
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1861
  • Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/6 талера 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63480 проданному на аукционе Heritage Auctions за 480 USD. Торги состоялись 20 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Baldwin's - August 6, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 6 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Naumann - August 4, 2024
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Heritage - December 7, 2023
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Stack's - January 19, 2023
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS62 NGC
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Ангальт-Бернбург 1/6 талера 1861 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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