Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
1/6 талера 1861 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Александр Карл
- Номинал 1/6 талера
- Год 1861
- Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/6 талера 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63480 проданному на аукционе Heritage Auctions за 480 USD. Торги состоялись 20 апреля 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Сохранность VF
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Дата 31 августа 2023
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Дата 16 августа 2023
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Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
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Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
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Дата 19 января 2023
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Дата 15 сентября 2022
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Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
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