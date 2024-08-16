1/6 талера 1861 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 1/6 талера 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63480 проданному на аукционе Heritage Auctions за 480 USD. Торги состоялись 20 апреля 2022.

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