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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Монеты Ангальт-Бернбурга 1845 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1845 A
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 53
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