Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
2 талера 1845 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Александр Карл
- Номинал 2 талера
- Год 1845
- Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 2 талера 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
7289 $
Цена в валюте аукциона 6700 EUR
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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