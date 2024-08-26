2 талера 1845 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 2 талера 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

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