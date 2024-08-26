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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

2 талера 1845 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Аверс монеты - 2 талера 1845 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл Реверс монеты - 2 талера 1845 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Александр Карл
  • Номинал 2 талера
  • Год 1845
  • Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 2 талера 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 649 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6700 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1181 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
7289 $
Цена в валюте аукциона 6700 EUR
Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1845 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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