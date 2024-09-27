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Ангальт-Бернбург
1840
Ангальт-Бернбург
Период:
1806-1862
1806-1862
Алексиус Фридрих Кристиан
1806-1831
Александр Карл
1834-1862
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Каталог
Ангальт-Бернбург
1840
Монеты Ангальт-Бернбурга 1840 года
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Серебро
Серебряные монеты
2 талера 1840 A
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
42
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Зактрыть
Ангальт-Бернбург
Период
1806-1862
Категория
Зактрыть
???
Ангальт-Бернбург
Период
1806-1862
Алексиус Фридрих Кристиан
1806-1831
Александр Карл
1834-1862
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