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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

2 талера 1840 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Аверс монеты - 2 талера 1840 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл Реверс монеты - 2 талера 1840 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Бернбург, Александр Карл

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Александр Карл
  • Номинал 2 талера
  • Год 1840
  • Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Maison Palombo за 3800 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1504 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
953 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Hess Divo - May 22, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург 2 талера 1840 A на аукционе Gärtner - February 25, 2015
Продавец Gärtner
Дата 25 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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