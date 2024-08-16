2 талера 1840 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Maison Palombo за 3800 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

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