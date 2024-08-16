Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
2 талера 1840 года A (Ангальт-Бернбург, Александр Карл)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Александр Карл
- Номинал 2 талера
- Год 1840
- Правитель Александр Карл (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Александра Карла отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Maison Palombo за 3800 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
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Продавец Hess Divo
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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