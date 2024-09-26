Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862
Дукат 1825 года Z (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Бернбург
- Период Алексиус Фридрих Кристиан
- Номинал Дукат
- Год 1825
- Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
- Монетный двор Харцгероде
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты Дукат 1825 года со знаком Z. Это золотая монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 11000 EUR. Торги состоялись 7 июня 2021.
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
8473 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS62 DPL NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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