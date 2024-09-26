Дукат 1825 года Z (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты Дукат 1825 года со знаком Z. Это золотая монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 11000 EUR. Торги состоялись 7 июня 2021.

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