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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Дукат 1825 года Z (Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан)

Аверс монеты - Дукат 1825 года Z - цена золотой монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан Реверс монеты - Дукат 1825 года Z - цена золотой монеты - Ангальт-Бернбург, Алексиус Фридрих Кристиан

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Бернбург
  • Период Алексиус Фридрих Кристиан
  • Номинал Дукат
  • Год 1825
  • Правитель Алексиус Фридрих Кристиан (Герцог Ангальт-Бернбургский)
  • Монетный двор Харцгероде
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Бернбургской монеты Дукат 1825 года со знаком Z. Это золотая монета периода Алексиуса Фридриха Кристиана отчеканена на Харцгеродском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 11000 EUR. Торги состоялись 7 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
8473 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность AU
Цена
11098 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Stack's - March 22, 2022
Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Münzenonline - April 23, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность MS62 DPL NGC
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2009
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
Ангальт-Бернбург Дукат 1825 Z на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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