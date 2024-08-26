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Ангальт-Бернбург Период: 1806-1862 1806-1862

Золотые монеты Дукат Алексиуса Фридриха Кристиана - Ангальт-Бернбург

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Дукат 1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1825 Z 0 23
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