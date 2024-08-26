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Цена монет Ангальт-Бернбурга
Алексиус Фридрих Кристиан
Дукат
Ангальт-Бернбург
Период:
1806-1862
1806-1862
Алексиус Фридрих Кристиан
1806-1831
Александр Карл
1834-1862
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Цена монет Ангальт-Бернбурга
Алексиус Фридрих Кристиан
Дукат
Золотые монеты Дукат Алексиуса Фридриха Кристиана - Ангальт-Бернбург
Дукат 1825
Год
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Продажи
Продажи
1825
Z
0
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Ангальт-Бернбург
Период
1806-1862
Категория
Зактрыть
???
Ангальт-Бернбург
Период
1806-1862
Алексиус Фридрих Кристиан
1806-1831
Александр Карл
1834-1862
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