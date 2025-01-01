Каталог
Описание фирмы
Название
Hans M. F. Schulman
Страна
США
Год основания
1940
Статус
Организация закрыта
Аукционы
Обложка
Дата
Описание
Лотов
Сумма продаж
18 ноября 1965
20 ноября 1965
The Arlow Collection
3107
347,724 $
