1918
Monety Rosji 1918 roku
Armawir
Monety Banku Państwowego Armawiru
5 rubli 1918 IЗ Pierwsze wydanie
Średnia cena
3600 $
Sprzedaży
0
5
5 rubli 1918 IЗ Drugi wydanie
Średnia cena
900 $
Sprzedaży
1
77
3 ruble 1918 IЗ Pierwsze wydanie
Średnia cena
1000 $
Sprzedaży
0
71
3 ruble 1918 IЗ
"IЗ" pod ogonem orła
Średnia cena
930 $
Sprzedaży
1
162
3 ruble 1918 IЗ
"IЗ" pod łapą orła
Średnia cena
2800 $
Sprzedaży
0
24
Rubel 1918 IЗ Pierwsze wydanie
Gładki rant
Gładki rant
Średnia cena
8700 $
Sprzedaży
0
11
Rubel 1918 IЗ Pierwsze wydanie
Rant ząbkowany
Rant ząbkowany
Średnia cena
5000 $
Sprzedaży
0
3
Rubel 1918 IЗ Drugi wydanie
Średnia cena
850 $
Sprzedaży
1
48
