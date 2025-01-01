flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Monety Rosji 1918 roku

Monety Banku Państwowego Armawiru

Awers
Rewers
5 rubli 1918 IЗ Pierwsze wydanie
Średnia cena3600 $
Sprzedaży
05
Awers
Rewers
5 rubli 1918 IЗ Drugi wydanie
Średnia cena900 $
Sprzedaży
177
Awers
Rewers
3 ruble 1918 IЗ Pierwsze wydanie
Średnia cena1000 $
Sprzedaży
071
Awers
Rewers
3 ruble 1918 IЗ"IЗ" pod ogonem orła
Średnia cena930 $
Sprzedaży
1162
Awers
Rewers
3 ruble 1918 IЗ"IЗ" pod łapą orła
Średnia cena2800 $
Sprzedaży
024
Awers
Rewers
Rubel 1918 IЗ Pierwsze wydanieGładki rant
Średnia cena8700 $
Sprzedaży
011
Awers
Rewers
Rubel 1918 IЗ Pierwsze wydanieRant ząbkowany
Średnia cena5000 $
Sprzedaży
03
Awers
Rewers
Rubel 1918 IЗ Drugi wydanie
Średnia cena850 $
Sprzedaży
148
