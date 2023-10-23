flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1918 IЗ. "IЗ" pod łapą orła (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Odmiana: "IЗ" pod łapą orła

Awers monety - 3 ruble 1918 IЗ "IЗ" pod łapą orła - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1918 IЗ "IЗ" pod łapą orła - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga6,3 - 7,5 g
  • Średnica27,7 - 27,9 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1918
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1918 IЗ "IЗ" pod łapą orła - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (24)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1918 ze znakiem IЗ. "IЗ" pod łapą orła. Jest to miedziana moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 566 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 15 000 CHF. Licytacja odbyła się 23 października 2023.

Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rare Coins - 2 grudnia 2023
SprzedawcaRare Coins
Data2 grudnia 2023
StanMS63 BN ННР
Cena
1085 $
Cena w walucie aukcji 99000 RUB
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji SINCONA - 23 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data23 października 2023
StanMS66 BN NGC
Cena
16790 $
Cena w walucie aukcji 15000 CHF
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Stack's - 3 marca 2023
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Stack's - 3 marca 2023
SprzedawcaStack's
Data3 marca 2023
StanDETAILS NGC
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Stack's - 21 sierpnia 2021
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Stack's - 21 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data21 sierpnia 2021
StanMS65 BN PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rare Coins - 16 czerwca 2021
SprzedawcaRare Coins
Data16 czerwca 2021
StanMS65 BN RNGA
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Russian Heritage - 13 czerwca 2021
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Russian Heritage - 13 czerwca 2021
SprzedawcaRussian Heritage
Data13 czerwca 2021
StanMS64 BN RNGA
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rzeszowski DA - 11 kwietnia 2021
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rzeszowski DA - 11 kwietnia 2021
SprzedawcaRzeszowski DA
Data11 kwietnia 2021
StanUNC
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rare Coins - 23 września 2020
SprzedawcaRare Coins
Data23 września 2020
StanMS64 BN NGC
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Empire - 19 września 2020
SprzedawcaEmpire
Data19 września 2020
StanAU
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Imperial Coin - 8 lipca 2020
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Imperial Coin - 8 lipca 2020
SprzedawcaImperial Coin
Data8 lipca 2020
StanAU55
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Künker - 26 czerwca 2020
SprzedawcaKünker
Data26 czerwca 2020
StanAU
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rare Coins - 6 czerwca 2020
SprzedawcaRare Coins
Data6 czerwca 2020
StanMS64 BN NGC
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rare Coins - 4 kwietnia 2020
SprzedawcaRare Coins
Data4 kwietnia 2020
StanMS63
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Empire - 1 lutego 2020
SprzedawcaEmpire
Data1 lutego 2020
StanAU
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rare Coins - 7 grudnia 2019
SprzedawcaRare Coins
Data7 grudnia 2019
StanMS64 BN NGC
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Grün - 12 listopada 2019
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2019
StanXF
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Alexander - 22 czerwca 2019
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Alexander - 22 czerwca 2019
SprzedawcaAlexander
Data22 czerwca 2019
StanMS63
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rare Coins - 8 czerwca 2019
SprzedawcaRare Coins
Data8 czerwca 2019
StanMS62
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji RND - 1 października 2016
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji RND - 1 października 2016
SprzedawcaRND
Data1 października 2016
StanMS64 NGC
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Alexander - 20 grudnia 2015
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Alexander - 20 grudnia 2015
SprzedawcaAlexander
Data20 grudnia 2015
StanMS64 BN NGC
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Alexander - 20 września 2015
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Alexander - 20 września 2015
SprzedawcaAlexander
Data20 września 2015
StanMS64 BN NGC
Cena

Ile kosztuje miedziana moneta 3 ruble 1918 IЗ z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 3 ruble 1918 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem IЗ wynosi 2800 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1918 z literami IЗ?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1918 z literami IЗ opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1918 i znakiem IЗ?

Aby sprzedać 3 ruble 1918 IЗ, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

