3 ruble 1918 IЗ. "IЗ" pod łapą orła (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Odmiana: "IЗ" pod łapą orła
Specyfikacja
- MetalMiedź
- Waga6,3 - 7,5 g
- Średnica27,7 - 27,9 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał3 ruble
- Rok1918
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1918 ze znakiem IЗ. "IЗ" pod łapą orła. Jest to miedziana moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 566 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 15 000 CHF. Licytacja odbyła się 23 października 2023.
Ile kosztuje miedziana moneta 3 ruble 1918 IЗ z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 3 ruble 1918 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem IЗ wynosi 2800 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1918 z literami IЗ?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1918 z literami IЗ opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1918 i znakiem IЗ?
Aby sprzedać 3 ruble 1918 IЗ, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.